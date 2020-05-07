Москва, , 15:07 — REGNUM Снижение загрузки отечественной транспортной сети в настоящее время открывает возможность ускорить манёвр грузовыми потоками в пользу российских портов. Об этом 7 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по поддержке транспортной отрасли.

«Загрузка отечественной транспортной сети снизилась. В этой связи нужно вернуться к вопросу о приоритетной перевалке отечественных грузов именно в российских морских портах», — заявил Путин.

«Наши портовые мощности вполне конкурентоспособны по сравнению с зарубежными. И сейчас есть реальная возможность ускорить манёвр грузовыми потоками в пользу собственных портов. Естественно, сделать это так, чтобы было выгодно и транспортному бизнесу, и нашим компаниям-производителям, экспортёрам», — указал он.

Путин в связи с этим напомнил, что давал указание о создании особой экономической зоны на Каспии, что предполагает и создание современного транспортного узла.