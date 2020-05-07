Москва, 7 мая 2020, 14:57 — REGNUM Простаивающие мощности транспортной отрасли необходимо эффективно ориентировать на запросы внутреннего рынка. Об этом 7 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по поддержке транспортной отрасли.
«Общая, сквозная проблема для пассажирского транспорта — сокращение туристических потоков. Сегодня международный туризм фактически остановлен. Чтобы он вернулся на прежний уровень, потребуется время. Нужно использовать возникающие резервы транспортного комплекса, ориентировать их на развитие внутреннего туризма, межрегиональных перевозок, на оказание качественных, доступных услуг нашим гражданам, которые после снятия ограничений, безусловно, запланируют поездки по стране», — заявил Путин.