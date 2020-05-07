Москва, , 15:02 — REGNUM Конкурентоспособность российских товаров в борьбе за международные рынки сбыта топливно-сырьевой группы и продуктов питания должна быть усилена. Об этом заявил 7 мая президент России Владимир Путин в ходе видеосовещания по ситуации в сфере транспорта и авиации.

От отметил, что из-за падения глобального спроса борьба за международные рынки сбыта стала более острой. Российским производителям нужно преуспеть в этой борьбе.

По словам президента, для усиления конкурентоспособности отечественных товаров экспортеры должны действовать вместе с транспортными компаниями. Перевозчики должны предложить новые, более эффективные логистические решения.

Как сообщало ИА REGNUM, совещание 7 мая с участием главы государства проводится с целью обсуждения мер по поддержке транспортной отрасли в условиях пандемии коронавируса нового типа.

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