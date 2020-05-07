Москва, , 14:47 — REGNUM Ситуации в авиаперевозках будет посвящено в ближайшее время отдельное совещание — с целью анализа обстановки на фоне эпидемии коронавируса и определения мер помощи. Об этом 7 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по поддержке транспортной отрасли.

«Ситуация в сфере воздушных перевозок и в России, и во всём мире особенно сложная. Мы это прекрасно видим и понимаем, потому посвятим ей отдельное совещание, где обсудим и задачи авиастроительной промышленности. Вместе, в комплексе», — заявил Путин.