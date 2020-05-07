Москва, 7 мая 2020, 14:43 — REGNUM Для того чтобы экономическая активность в РФ не продолжила снижаться, власти страны должны начать стимулировать спрос, считает экономист Дмитрий Земляков. Об этом он заявил 7 мая корреспонденту ИА REGNUM.
Полезны для экономики, по мнению эксперта, и общественные работы, которые немедленно стимулируют деловую активность.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что задача правительства РФ состоит в том, чтобы в период кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, помочь тем, кто действительно в этом нуждается, а не соревноваться в количестве потраченных денег.