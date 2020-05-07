Москва, , 14:43 — REGNUM Для того чтобы экономическая активность в РФ не продолжила снижаться, власти страны должны начать стимулировать спрос, считает экономист Дмитрий Земляков. Об этом он заявил 7 мая корреспонденту ИА REGNUM.

«Это классический метод. И речь в данном случае идёт не о «вертолётных» деньгах. Стимулировать спрос — это не значит разбрасывать деньги, иначе действительно будет инфляция, а направлять в те отрасли, которые вызовут мультипликативный эффект, — сказал Земляков. — В отрасли, связанные с товарами народного потребления, которые дадут немедленный эффект».

Полезны для экономики, по мнению эксперта, и общественные работы, которые немедленно стимулируют деловую активность.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что задача правительства РФ состоит в том, чтобы в период кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, помочь тем, кто действительно в этом нуждается, а не соревноваться в количестве потраченных денег.