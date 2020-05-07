Москва, , 14:43 — REGNUM По итогам первого квартала 2020 года лидером продаж в сегменте новых авто с дизельным мотором в России стал Volkswagen Tiguan. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Всего с января по март в стране было продано 2055 моделей Volkswagen Tiguan. Это почти втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На втором месте разместилась модель дизельного вседорожника Mitsubishi Pajero Sport. Его за отчетный период купили 1723 российских автолюбителя — на 24% меньше, чем год назад. На третьем месте «дизельного» рейтинга стоит немецкая модель BMW X5 с результатом 1674 единицы. Здесь продажи выросли на 36%.

На четвёртом и пятом местах в рейтинге самых покупаемых моделей с дизельным движком разместились соответственно KIA Sorento Prime (1622 ед.; +27%) и Hyundai Santa Fe (1594 ед.; +22%).

Напомним, по итогам первого квартала текущего года в РФ самой продаваемой подержанной моделью на вторичном рынке лёгких коммерческих машин стал GAZ 3302.

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