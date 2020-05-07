Сеул, , 14:30 — REGNUM Представители южнокорейской компании Hyundai Heavy Industries Group получили заказ на строительство двух нефтеналивных танкеров для судоходной компании Европы. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, общая стоимость проекта оценивается в 150 млрд вон (~$122,5 млн).

Известно, что суда будут построены на верфи Hyundai Heavy Industries в Ульсане и спущены на воду последовательно начиная с января 2022 года.

Отмечается, что в текущем году Hyundai Heavy Industries Group получила заказы на строительство 22 судов общей стоимостью $1,4 млрд. В этом году компания намерена получить заказы на общую сумму $15,7 млрд, что на 21% больше, чем годом ранее.