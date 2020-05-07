Москва, 7 мая 2020, 14:26 — REGNUM Каждый месяц карантина добавляет РФ 2% падения ВВП РФ, считает экономист Дмитрий Земляков. Об этом он заявил 7 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что уровень экономической активности в РФ в апреле 2020 года упал на 33%.
В противном случае, как полагает экономист, это приведёт к необратимым потерям, так как остановленные предприятия и производства не всегда могут возобновить свою работу и существует точка невозврата.
Напомним, как сообщалось ранее, министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил президенту РФ, что уровень экономической активности в РФ в апреле 2020 года снизился на 33%.