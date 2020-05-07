Москва, , 14:26 — REGNUM Каждый месяц карантина добавляет РФ 2% падения ВВП РФ, считает экономист Дмитрий Земляков. Об этом он заявил 7 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что уровень экономической активности в РФ в апреле 2020 года упал на 33%.

«Если карантин длится, как сейчас, два месяца, то это падение ВВП на 3%. Каждый месяц добавляет ещё 2% падения ВВП. Экономическая активность в основном касается самозанятых, сферы услуг, перевозок и так далее. Потери ВВП будут нарастать по мере продления карантина. Если 33-процентное падение экономической активности касается сферы услуг, то это существенное падение. Системообразующих отраслей это прямо не касается, — сказал Земляков. — Мой прогноз, что до конца мая карантин будет отменен полностью».

В противном случае, как полагает экономист, это приведёт к необратимым потерям, так как остановленные предприятия и производства не всегда могут возобновить свою работу и существует точка невозврата.

«Драматизировать не надо, но последствия могут быть очень тяжёлыми», — подчеркнул Земляков.

Напомним, как сообщалось ранее, министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил президенту РФ, что уровень экономической активности в РФ в апреле 2020 года снизился на 33%.