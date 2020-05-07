Подгорица, , 14:23 — REGNUM Со времени образования оперативного штаба министерства внутренних дел Черногории 17 марта (в этот день в стране выявили первые случаи) 13 389 черногорских граждан вернулись в Черногорию. Об этом сообщил глава штаба Драган Пеянович.

Он пояснил, что через аэропорт Подгорицы прибыло 1902 гражданина, а через наземные пограничные пункты — 11 487 черногорских граждан. По словам Пеяновича, 21 481 иностранный гражданин покинул Черногорию с 17 марта. Все рейсы для граждан Черногории, как отмечает Пеянович, были бесплатными.