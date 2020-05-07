Казань, , 14:47 — REGNUM Казанский оптико-механический завод представил главе республики Рустаму Минниханову новый тепловизор, производство которого планируют начать в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, передает корреспондент ИА REGNUM.

Преимущество топографического комплекса в том, что оно — всепогодное, его можно размещать даже на улице. Также тепловизор дистанционно замеряет температуру у всех входящих в помещение. Одновременно он способен сделать замер у 30 человек. На крупных предприятиях и в организациях это устройство в условиях эпидемии будет особенно востребовано. При создании библиотеки лиц, если аппарат зафиксирует повышенную температуру, пропуск сотрудника может быть заблокирован для недопущения его на производство.

В настоящее время завод — единственный в России серийный производитель наблюдательной техники. Предприятие ведет разработку новых оптических приборов гражданского и военного назначения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии в 13 лабораториях возможно проведение более 3 тыс. исследований на коронавирус в сутки.

Читайте также: В Татарии тестирование на COVID-19 проводят в 13 лабораториях