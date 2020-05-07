Джакарта, 7 мая 2020, 13:53 — REGNUM Индонезийская провинция Горонтало экспортирует 11 тонн креветок в Японию 18 мая 2020 года, сообщает Antara.
Глава компании PT Indosukses Mandiri Abadi Куку Сулаксоно отметил поддержку местного правительства, которое очень помогло слаженному производству. Компания также арендует склад, принадлежащий правительству провинции Горонтало.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии подтвердило 12 776 случаев заражения SARS-CoV-2 в стране.
Читайте также: В Индонезии за сутки подтвердили 338 случаев заражения SARS-CoV-2