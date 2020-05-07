Улан-Удэ, , 13:45 — REGNUM Власти Бурятии разработали график поэтапного снятия ограничений, введённых в рамках борьбы с коронавирусом. Министерство промышленности и торговли республики начало рассылку документа по местным предприятиям.

Напомним, уже с 10 мая в регионе должны возобновить работу магазины стройматериалов, мебели и книг, а также автосалоны и ряд бытовых служб. Через два дня смогут открыться магазины одежды, обувные и ювелирные магазины, фотосалоны и сервисы по ремонту бытовых приборов.

14 и 16 мая получат разрешение на работу магазины туристических товаров, тканей, галантерейных товаров и так далее. Наконец, 18 мая настанет черёд торгово-развлекательных центров, кафе и ресторанов.

Однако это пока предварительные даты. График может сдвинуться в правую сторону, если в республике резко возрастёт число новых случаев COVID-19. Как сообщало ИА REGNUM, для предпринимателей был разработан ряд рекомендаций по профилактике. Главный санврач Бурятии Сергей Ханхареев призвал соблюдать их, в противном случае пригрозив жёсткими мерами и возвратом к ограничениям.

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