Минск, , 13:29 — REGNUM Белоруссия продолжает обсуждать альтернативные поставки нефти со всеми странами, в том числе с польскими коллегами. Об этом 7 мая сообщил первый заместитель премьер-министра республики Дмитрий Крутой.

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Он уточнил, что переговоры о поставках американской нефти ведутся на уровне министров иностранных дел, министров финансов, «Белнефтехима» и организаций в составе концерна. При этом контакты на уровне ведомств сейчас осложнены карантинными ограничениями, введёнными из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«Думаю, когда карантин будет снят в Польше, эта тема начнет обсуждаться более активно», — приводит агентство БелТА слова Крутого.

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Он также добавил, что правительство Белоруссии рассчитывает договориться о долгосрочных контрактах на поставку нефти, альтернативной российской.

«Тема альтернативной нефти по требованию президента будет постоянной в нашей нефтяной повестке. Работа со всеми странами, у которых мы уже нефть купили (азербайджанскую, норвежскую), и нашими новыми партнерами, такими как Саудовская Аравия и США, будет продолжаться», — подчеркнул Крутой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск продолжит закупать нефть в других странах, даже если она будет дороже российской, чтобы «каждый год 31 декабря не стоять на коленях».

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