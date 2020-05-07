Москва, , 13:07 — REGNUM Рынок энергоносителей 7 мая переходит в режим ожидания ключевой статистики по занятости, которая даст наиболее точный диагноз текущему состоянию крупнейшей экономики мира, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«После подъема котировок с предыдущей недели, которое накануне достигло 46%, инвесторам требуется время для того, чтобы убедиться в том, что они не сильно забегают вперед в ожидании восстановления баланса спроса и предложения. 7 мая котировки находятся вблизи цены закрытия предыдущего дня немногим ниже $30 по Brent после отката на 6,7%. До конца дня ситуация может не претерпеть значительных изменений.

На это в том числе указывает и отсутствие значимой реакции на утренние данные по внешней торговле Китая, которые зафиксировали существенный рост закупок черного золота в Поднебесной с 9,7 млн барр./сутки в марте до 10,4 млн барр./сутки в апреле. Рынок был локально перегрет и уже успел отразить в ценах постепенное смягчение карантинных ограничений в различных странах, введенных в ответ на угрозу активного распространения коронавируса.

Данные от минэнерго США, помимо более меньшего, чем ожидалось прироста коммерческих запасов сырой нефти, показали сокращение запасов бензина на фоне роста загрузки нефтеперерабатывающих заводов. Активному же росту до этого предшествовало начало выполнения странами ОПЕК+ соглашения по ограничению нефтедобычи.

6 мая появилась информация о том, что добыча нефти в России, включая нефтяной конденсат, в период с 1 по 5 мая сократилась на 16%, до 9,5 млн барр./сутки, тогда как экспорт черного золота из Саудовской Аравии в мае составит минимальные за 10 лет 6 млн барр./сутки. К этому стоит добавить и падение добычи в США на 200 тыс. барр./сутки только за последнюю неделю до 11,9 млн барр./сутки (на пике было 13,1 млн барр./сутки).

Выступивший вчера на специальной конференции замминистра энергетики РФ Павел Сорокин усомнился в том, что цены на нефть вернутся к недавним минимумам, поскольку рынок уже ориентируется на восстановление спроса. По его оценкам, падение потребления в мире замедлилось с 30 млн барр./сутки до 21,5−27 млн барр./сутки и уже в третьем квартале коммерческие запасы в мире начнут сокращение.

Участникам нефтяного рынка теперь остается понять: насколько высокими будут темпы восстановления цен в дальнейшем с учетом фактически удвоения цены с 22 апреля, когда котировки опустились до $16, а 7 мая нефть марки Brent торгуется около отметки $30)», — пояснил эксперт.

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