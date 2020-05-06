Совещание Владимира Путина по транспорту и авиации — все новости

7 мая президент России Владимир Путин проведет совещание по ситуации в сфере транспорта и авиации во время пандемии коронавируса.

Совещание пройдет по видеосвязи.

Как сообщалось ранее, Министерство транспорта предложил список мер для поддержки транспорта и авиаотрасли, в частности.

Ожидается, что президент обсудит с чиновниками меры по поддержке транспортной отрасли — снижение налоговой нагрузки, социальных взносов, бюджетную поддержку, льготное кредитование.

Напомним, что 6 мая на совещании с членами правительства, Путин обсудил этапы ослабления ограничений в стране после 12 мая.