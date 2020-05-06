ИА REGNUM
Так ли страшен COVID-19 и кто заинтересован в панике? – все новости Война: Хакасия 1941–1945 гг Коронавирус в России: борьба без оглядки на праздники — все новости Коронавирус в правительстве России: все новости Зачем снимали фильм «Чёрное море»? Самоизоляция в РФ: как мы выживаем в новых реалиях — все новости

© 1999-2020 ИА REGNUM

При цитировании информации гиперссылка на ИА REGNUM обязательна

Использование материалов ИА REGNUM в коммерческих целях без письменного разрешения агентства не допускается

Об агентстве Размещение рекламы Пресс-центр Медиа-кит Карта сайта RSS
sfo@regnum.ru +7 495 645-80-75
119072, г. Москва, Берсеневский пер., д. 2, стр. 1

Свидетельства о регистрации СМИ:

Эл № ФС77-55029 от 14 августа 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

ИА № ФС77-51367 от 23 ноября 2012 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Совещание Владимира Путина по транспорту и авиации — все новости

7 мая президент России Владимир Путин проведет совещание по ситуации в сфере транспорта и авиации во время пандемии коронавируса.

Совещание пройдет по видеосвязи.

Как сообщалось ранее, Министерство транспорта предложил список мер для поддержки транспорта и авиаотрасли, в частности.

Ожидается, что президент обсудит с чиновниками меры по поддержке транспортной отрасли — снижение налоговой нагрузки, социальных взносов, бюджетную поддержку, льготное кредитование.

Напомним, что 6 мая на совещании с членами правительства, Путин обсудил этапы ослабления ограничений в стране после 12 мая.