Иерусалим, , 12:36 — REGNUM Или толпа в автобусах, или толпа на остановках — к такому выбору привели ограничения по числу пассажиров, которые попробовали применить в качестве половинчатой карантинной меры в Израиле, сообщают «Вести» (Израиль).

В центральном округе страны Гуш-Дан, включающем Тель-Авив и его окрестности, норма в 20 человек на обычный автобус или в 30 на удлиненный не зачастую не соблюдается и в часы, когда люди спешат на работу, может значительно отличаться в большую сторону. Пассажиры рассказывают о неудобствах, которые связаны с таким положением дел, ведь им нужно и ехать, и избегать риска заражения.

Ранее сообщалось, что попытки соблюсти правило «20 пассажиров» по всей строгости приводили к «толкучке на остановках», что ничуть не лучше с точки зрения соблюдения карантинных норм.

Тем не менее, министр транспорта Израиля Бецалель Смотрич, в ответ на обеспокоенные обращения, уверяет, что его ведомство изыщет некие «дополнительные варианты».