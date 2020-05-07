Москва, 7 мая 2020, 12:14 — REGNUM В настоящее время РФ нужны чрезвычайные меры, связанные с вмешательством государства в экономику, считает завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Об этом он заявил 7 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз Банка России, согласно которому возвращение цены нефти марки Urals к уровням вблизи цены отсечения бюджетного правила произойдёт только в 2022 году.
Поэтому, как полагает экономист, сейчас нужны чрезвычайные меры, которые связаны с вмешательством государства в экономику.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно прогнозу Банка России, возвращение цены на нефть марки Urals к уровням вблизи цены отсечения бюджетного правила произойдёт только в 2022 году.