Москва, , 12:14 — REGNUM В настоящее время РФ нужны чрезвычайные меры, связанные с вмешательством государства в экономику, считает завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Об этом он заявил 7 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз Банка России, согласно которому возвращение цены нефти марки Urals к уровням вблизи цены отсечения бюджетного правила произойдёт только в 2022 году.

«Да, в обозримом будущем нас ждёт низкая цена на нефть и очень слабый рубль. Это будет очень трудно. Сейчас мы расплачиваемся за то, что десятилетиями пренебрегали инвестициями в реальное производство и делали ставку на экспорт углеводородов. А слезть с нефтяной иглы — это значит затронуть очень влиятельные социальные интересы тех кругов крупного капитала, которые наживаются на этой нефтяной игле. У них надо отнять и вложить в те производства, которые нужны стране. Но наш правящий класс на это не решился. И теперь при такой зависимости от цены на нефть нам нечего противопоставить стихии мирового кризиса, которая опять пришла в движение», — сказал Дзарасов.

Поэтому, как полагает экономист, сейчас нужны чрезвычайные меры, которые связаны с вмешательством государства в экономику.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно прогнозу Банка России, возвращение цены на нефть марки Urals к уровням вблизи цены отсечения бюджетного правила произойдёт только в 2022 году.