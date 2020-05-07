Москва, , 12:06 — REGNUM Прогнозы специалистов Центрального банка РФ выглядят ненадёжными, так как опираются на уже изменившиеся условия, считает завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Об этом он заявил 7 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя доклад Банка России, в котором было сказано, что после снижения ВВП РФ по итогам 2020 года будет иметь место последующий рост на 2,8 — 4,8% в 2021 г. и 1,5 — 3,5% в 2022 году.

«Это попытка успокоить людей, — сказал Дзарасов. — Предсказания имеют большую основу, когда ситуация стабильная, и тогда, опираясь на имеющие тенденции, можно что-то подсчитывать и делать какие-то прогнозы. В основе предсказаний лежит эконометрическая модель, которая опирается на накопленные исторические данные. Великий экономист Кейнс, который был математиком, показал, что в момент кризиса эти прогнозы становятся ненадёжными, так как опираются на данные, накопленные в прошлом и отражающие те условия развития экономики, которые уже изменились».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Банк России прогнозирует снижение ВВП на 4 — 6% по итогам 2020 г. с последующим ростом на 2,8 — 4,8% в 2021 г. и 1,5 — 3,5% в 2022 году.