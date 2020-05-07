Киев, , 12:09 — REGNUM Мэр Харькова Геннадий Кернес считает, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и правительство в целом приняли ряд неверных «карантинных» решений, в частности, относительно инфраструктуры.

Об этом он заявил вечером 6 мая в эфире телеканала «Наш».

"Он (Шмыгаль) не понимает людей, не понимает, что такое метро, не понимает, что такое железная дорога, электричка или еще что. Он думает, что все это «рассадники» коронавируса. Лучше бы он подумал, где больше тестов взять», — заявил Кернес.

Мэр Харькова заявил, что он лично хотел бы, чтобы с 12 мая в городе восстановили движение в метрополитене, однако региональные власти не пойдут на этот шаг без соответствующего решения Киева.

Кернес предположил, что у Шмыгаля отсутствует понимание ситуации, поскольку «он ни разу не был предпринимателем, он постоянно был только директором».

6 мая мэр Харькова также дал комментарий изданию «Страна», в котором заявил, что не может дозвониться премьер-министру Денису Шмыгалю уже неделю — глава правительства не берет трубку.

«Правительство действует неразумно по отношению к критической инфраструктуре городов… Меня очень волнует метро. Метрополитен есть всего в трех городах Украины, включая Харьков. Перевозит 2 млн человек. Если Кабмин не разрешит запустить метро сейчас и не компенсирует нам убытки от замороженного метрополитена, то надо, чтобы люди знали, кто в этом виноват», — заявил Кернес.

ИА REGNUM напоминает, что накануне мэр Днепропетровска (сейчас по решению Рады областной центр называется «Днепр») Борис Филатов обвинил офис президента Украины в специальном «разгоне» тезисов про «усиление сепаратистских тенденций» в стране.

До этого ряд местных властей на Украине приняли решения об ослаблении карантина вопреки позиции правительства в Киеве. Наиболее резонансным стало решение горсовета в Черкассах — президент Зеленский в своем обращении даже передал «горячий привет» от СБУ и МВД мэру этого населенного пункта.