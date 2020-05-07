Берлин, , 12:01 — REGNUM Компания Uniper направила 700 млн евро на финансирование проекта «Северный поток — 2». Об этом заявил исполнительный финансовый директор компании Саша Биберт во время конференции с инвесторами.

По его словам, руководство компании верит в завершение проекта. «Как инвестор мы ожидаем возврата инвестиций», — сказал Биберт. Он добавил, что Uniper доверяет оператору. Компания планировала инвестировать в проект в общей сложности 950 млн евро.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая в правительстве Германии заявили, что власти всё еще поддерживают проект газопровода «Северный поток — 2», несмотря на санкции со стороны США.

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