Москва, , 11:59 — REGNUM За апрель 2020 года компания Fresh Auto через сервис покупки автомобилей онлайн реализовала 1000 автомобилей в России. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Сервис покупки машин онлайн с доставкой или самовывозом из пунктов бесконтактной выдачи появился у дилера в конце марта и уже в апреле клиенты компании купили 926 подержанных и 94 новых авто.

«Если ранее доля онлайн-продаж составляла 3−5%, то уже в ближайшем квартале после окончания режима самоизоляции, по нашим оценкам, она достигнет 15%», — считает основатель Fresh Auto Денис Мигаль.

Он добавил, что через год этот показатель может вырасти до 30%. Также Мигаль сообщил, что согласно планам компании в мае должно быть продано 1030 машин с пробегом и 150 новых авто.

Ранее консалтинговая компания PwC опубликовала исследование, согласно которому объём продаж легковых машин в России в 2020 году может упасть на 30% — до 1,14 млн машин. По мнению специалистов компании, это связано с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в стране и падением цен на нефть.

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