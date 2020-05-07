Киев, , 11:49 — REGNUM Хуже всего, если на Украине за рецессией начнется депрессия, заявил 7 мая украинский экономист Александр Гончаров, комментируя ситуацию в экономике страны.

Именно поэтому, отметил специалист, Кабмину и Нацбанку сейчас, в условиях «коронакризиса», надо в первую голову думать о занятости украинцев.

«Не формировать отряды заробитчан для европейских стран, а у себя в стране создавать новые рабочие места и точечно тратить бюджетные деньги на поддержку уровня жизни украинцев. В противном случае украинские власти в полной мере узнают реальные «страшилки» того, что депрессия — это значительно опаснее и больнее, чем падение уровней ВВП и инфляция», — заявил Гончаров.

ИА REGNUM напоминает, что накануне стало известно, что крупнейшая авиакомпания Украины МАУ получила заказ на чартерные рейсы для заробитчан в Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию и Польшу. В компании отметили, что уже наработан четкий и прозрачный механизм перевозки граждан Украины за границу.

До этого премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что его правительство готовит поэтапный план поддержки экономики, которая пострадала в условиях введения карантина. По его словам, план поддержки касается всех отраслей экономики, в том числе для промышленности, — «прежде всего, это ее ориентация на внутренний рынок Украины, но и развитие экспортного потенциала в тех отраслях, которые сегодня из-за мирового кризиса являются наиболее востребованными».