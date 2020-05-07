Москва, 7 мая 2020, 11:43 — REGNUM Прогнозы специалистов Банка России отражают тенденции, которые есть уже сейчас, но не учитывают ряда других, неизвестных факторов которые могут серьёзно повлиять на экономическое будущее страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 мая заявил завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Так он прокомментировал прогноз ЦБ РФ, согласно которому дефицит бюджета РФ по итогам 2020 года может составить 5−6% ВВП.
Ещё одно неизвестное обстоятельство, на которое указал Дзарасов, — это насколько сильно по России ударит глобальный экономический спад.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Центральный банк выпустил доклад, авторы которого указали на то, что дефицит бюджета в 2020 г. составит 5−6% ВВП.
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