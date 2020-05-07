Москва, , 11:43 — REGNUM Прогнозы специалистов Банка России отражают тенденции, которые есть уже сейчас, но не учитывают ряда других, неизвестных факторов которые могут серьёзно повлиять на экономическое будущее страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 мая заявил завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Так он прокомментировал прогноз ЦБ РФ, согласно которому дефицит бюджета РФ по итогам 2020 года может составить 5−6% ВВП.

«Многое будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с пандемией и сколько придётся потратить на борьбу с ней. Ясно, что экономический спад начался и бюджетный дефицит неизбежен. Однако пока трудно сказать, насколько сократится налоговая база государства и насколько увеличиваться его расходы. Поэтому к прогнозу Центрального банка надо относиться осторожно, — сказал Дзарасов. — Прогнозы специалистов ЦБ РФ отражаются те тенденции, которые есть сейчас и статистически наблюдаются. До конца пандемии далеко, и никто не знает масштабов ущерба».

Ещё одно неизвестное обстоятельство, на которое указал Дзарасов, — это насколько сильно по России ударит глобальный экономический спад.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Центральный банк выпустил доклад, авторы которого указали на то, что дефицит бюджета в 2020 г. составит 5−6% ВВП.

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