Киев, , 11:33 — REGNUM 120 украинских больниц получат благотворительную помощь, доставленную из Китая «Нафтогазом», сообщила 7 мая пресс-служба украинской госкомпании.

Это, в частности, защитные костюмы, мониторы пациентов, мобильные рентгены и ультразвуковые аппараты, уточняет источник, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Часть благотворительного груза уже доставлена на наши склады. Вся продукция бесплатно будет передана медучреждениям, которые определит Минздрав. Далее мы доставим медицинскую технику и средства защиты по регионам и, в сопровождении представителей местных властей, передадим врачам», — говорится в сообщении.

Эксперт по энергетике Юрий Корольчук отмечает, что по сути глава «Нафтогаза» Андрей Коболев решил таким образом прорекламировать себя за государственные деньги.

«Коронавирус, пандемия — это просто хорошая обложка. Коболев же не свою премию тратит на закупку помощи? Это оплачивает государственная компания… Как хорошо быть благодетелем за чужой счет», — отмечает политолог.

ИА REGNUM напоминает, что утром 6 мая на Украину прибыл самолет «Мрия», который привез в страну вторую крупную партию медицинского груза из Китая. Было объявлено, что все товары закуплены за средства группы НАК «Нафтогаз Украины», соответственно, встречал самолет глава компанииАндрей Коболев.