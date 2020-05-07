Москва, , 11:16 — REGNUM Главное сейчас то, как поведёт себя инфекция, сообщила корреспонденту ИА REGNUM директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович, комментируя информацию о том, что регионы и Минздрав перевыполнили план по расширению коечного фонда и усилению мощностей системы здравоохранения. По мнению эксперта, вряд ли власти лукавят, говоря о том, что на контроль сейчас взят каждый человек с выявленным коронавирусом.

«Я не смогу вам ответить объективно о достаточности коечного фонда, потому что кроме того, что говорят СМИ и министр на совещании у Путина, никакой другой информации у меня нет, потому что такого рода статистики по регионам в открытом доступе я, по крайней мере, не видела. Возможно, она запаздывает. Скорее всего, оперативная информация есть только у минздрава.

Но думаю, что вряд-ли власти лукавят. Другой вопрос — сколько нам потребуется коек? — сильно зависит от того, как будет развиваться эпидемия дальше. Да, наверное, они рассчитывают на какой-то из сценариев, судя по тому, что много коек свободно, — слава Богу — ещё какой-то резерв есть. Но главное — как поведёт себя инфекция», — отметила Лариса Попович.

Отвечая на вопрос по поводу возможностей использования созданного коечного фонда после окончания эпидемии, эксперт отметила:

«Эпидемия ещё не кончилась, явно может быть вторая волна осенью. И вообще неизвестно, когда эта эпидемия окончательно закончится. А во-вторых, эти же койки — не нечто абсолютно чужеродное для системы здравоохранения. Их просто переоборудуют под другие цели. Койка — это койка, а основное здесь — оборудование, которое вокруг неё разворачивается. Да, будут резервные мощности. Но инфекционная заболеваемость никуда не девается, просто у нас будет достаточно много госпитальных мощностей, они всегда будут востребованы. Если есть койка — она всегда будет занята — это же очевидно».

Как уже сообщало ИА REGNUM, 6 мая, в ходе совещания по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы, президент России Владимир Путин, в частности, отметил, что до 28 апреля в России должно было быть открыто 95 тысяч коек, но на сегодняшний день их уже перепрофилировано и открыто даже больше.

В общей сложности 126 тысяч коек сейчас развёрнуто в стране. В ожидании для приёма пациентов находится 36% коечного фонда, и информационная система позволяет видеть каждого заболевшего.

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