Киев, 7 мая 2020, 11:13 — REGNUM Правительство Украины «безотлагательно» должно обеспечить дополнительное накопление продовольствия в системе государственного материального резерва, решил Совет нацбезопасности и обороны страны.
Как сообщает пресс-служба СНБО, секретарь органа Алексей Данилов направил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю письмо с просьбой «проработать вопрос».
Как отмечается, вопрос продовольственной безопасности государства является приоритетным и находится на контроле у президента Украины Владимира Зеленского.
ИА REGNUM напоминает, что 5 мая министр экономики Игорь Петрашко заявил, что в настоящий момент на Украине сбалансированы все составляющие продовольственной безопасности — в частности, отсутствует дефицит продовольствия, нормализовались цены на него и осуществляется поддержка производителей продовольственной продукции.
В свою очередь, украинское государственное информационное агентство «Укринформ» посредством эксперта ООН Андрея Ярмака сообщило, что Украине — «в отличие от других стран мира» — голод не грозит, поскольку страна является нетто-экспортером практически всех основных видов продуктов питания, а вот миру, включая даже ведущие страны типа США, грозит голод всегда.