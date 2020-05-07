Вильнюс, , 11:14 — REGNUM По итогам апреля 2020 года больше всего автодилеры Литвы реализовали автомобилей Fiat 500. Об этом сообщает пресс-служба Государственного предприятия «Регитра».

За отчетный месяц в стране было куплено 336 единиц Fiat 500. На втором месте модельного рейтинга разместилась японская модель Toyota RAV4 с результатом 114 единиц. Тройку лидеров замыкает Fiat Tipo. В апреле это авто приобрели 70 латвийских автолюбителей.

А вот среди легких коммерческих машин самыми продаваемыми были модели Fiat Doblo (99 экземпляров) и Renault Master (20 экземпляров). Кроме того, в апреле в стране было куплено два небольших новых электромобиля Goupil G4.

В общей сложности с января по апрель 2020 года в Литве было приобретено 13 312 новых машин, что на 18,9% меньше, чем годом ранее.

Напомним, всего в апреле текущего года в Литве было куплено 1603 новых легковых и легких коммерческих машин — на 67,3% меньше результата продаж прошлого года.

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