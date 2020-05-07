Кострома, , 11:07 — REGNUM Костромская область получит 25,4 млн рублей на помощь малому и среднему бизнесу. Об этом говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром России Михаилом Мишустиным 30 апреля.

Федеральные средства на «оказание неотложных мер поддержки» предпринимателям получат все субъекты РФ. Размер субсидий разнится — так, Ярославской области выделили 9,6 млн. рублей, Вологодской — 10,9 млн. рублей, Ивановской — 28,8 млн. рублей.

Деньги придут в регион в ближайшее время, израсходовать их необходимо в течение 2020 года. Сообщается, что следить за разумностью использования субсидий будет Минэкономразвития.

Напомним, ранее российское правительство приняло пакет мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. МСБ из пострадавших отраслей может запросить отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Введен запрет на банкротство ряда компаний.

Кроме этого, по заявлению малые и средние предприятия смогут получать по 12 130 рублей в месяц на выплату зарплаты каждому сотруднику. Мера действует с 1 мая.