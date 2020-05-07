Москва, , 10:42 — REGNUM В арбитраж Москвы от ПАО «Транснефть» поступил многомиллионный иск к компании из Великобритании «Юнайтед Петролеум Трейдинг (ЮК) ЛЛП» (United Petroleum Trading (UK) LLP). Истца и ответчика связывает «договор об оказании услуг по транспортировке туркменской нефти в режиме транзита через территорию Российской Федерации». Иск пока не принят к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление на сумму 87 944 345,25 рубля поступило 28 апреля 2020 года, но подробности пока неизвестны. Год назад ПАО уже обращалось к этой же компании с претензиями на сумму 206 327 850,52 рубля. Иск был удовлетворён частично (запрашиваемый штраф снизили до 135 млн рублей), вердикт устоялся во второй инстанции. В конце января 2020 года арбитраж Московского округа отменил определение апелляции и вернул дело на новое рассмотрение. В марте 2020 года по нему было вынесено новое решение — с иностранного ответчика взыскали более 203,097 млн рублей штрафа, а в остальной части иска было отказано.

В рамках того же спора «Юнайтед Петролеум Трейдинг (ЮК) ЛЛП» обратилось со встречным исковым заявлением об изменении пункта договора №0016503 от 01.12.2015 года, в котором говорилось, что «если ответчик не сдаст нефть в систему магистральных трубопроводов в количестве, заявленном в месячной заявке (корректировке), ответчик обязан уплатить штраф истцу в размере 342,98 рублей за каждую несданную тонну менее 35 000 тонн нефти». Встречный иск позднее вернули заявителю.

Базовый договор касался транзита туркменской нефти через Россию в 2016 году.