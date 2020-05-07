Москва, , 10:36 — REGNUM Россия рискует «проесть» все свои резервы в течение года и оказаться в ситуации ещё более худшей, чем та, которая сложилась в стране в 1990-е годы, считает экономист, председатель Наблюдательного совета некоммерческой организации Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Об этом он заявил 7 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя доклад Центрального банка РФ, согласно которому возвращение цены нефти марки Urals «к уровням вблизи цены отсечения бюджетного правила произойдёт только в 2022 году».

«Никаких возвратов к старому не будет. У нас ещё два года назад писали, что к 2020 году цены на нефть будут доходить до 100 долларов и выше. Все эти прогнозы ничего не стоят. Их просто можно выкинуть. Понятно, что этот доклад не имеет никакого отношения ни к экономике, ни к реальности. Этот доклад, во-первых, выполняет исключительно психотерапевтическую функцию, а во-вторых, очень важную бюрократическую — максимально защитить себя от каких-либо ответственных решений. Главная задача чиновника — не принимать никаких решений, и тогда не будет никакой ответственности. Доклад ЦБ РФ — это безответственный и бессмысленный документ, из которого ясно, что просто ничего не будет», — сказал Крупнов.

Как пояснил экономист, если власти РФ продолжат рассуждать в таком инерционном ключе, то все резервы РФ будут проедены в течение максимум года и «мы, скорее всего, окажемся в ситуации, когда 1990-е годы покажутся нам золотым веком».