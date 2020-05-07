Москва, 7 мая 2020, 10:36 — REGNUM Россия рискует «проесть» все свои резервы в течение года и оказаться в ситуации ещё более худшей, чем та, которая сложилась в стране в 1990-е годы, считает экономист, председатель Наблюдательного совета некоммерческой организации Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Об этом он заявил 7 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя доклад Центрального банка РФ, согласно которому возвращение цены нефти марки Urals «к уровням вблизи цены отсечения бюджетного правила произойдёт только в 2022 году».
Как пояснил экономист, если власти РФ продолжат рассуждать в таком инерционном ключе, то все резервы РФ будут проедены в течение максимум года и «мы, скорее всего, окажемся в ситуации, когда 1990-е годы покажутся нам золотым веком».