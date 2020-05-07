Москва, 7 мая 2020, 10:28 — REGNUM Никакого восстановления российской экономики в ближайшее время можно не ждать, считает экономист, председатель Наблюдательного совета некоммерческой организации Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Об этом он заявил 7 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз, изложенный в докладе Банка России, согласно которому восстановление экономической активности в РФ начнётся после того, как в июне начнётся смягчение ограничений, введённых в связи с распространением коронавируса.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Банк России выпустил доклад, в котором указал на то, что «после глубокого падения ВВП во II квартале Банк России ожидает восстановления экономической активности по мере ослабления ограничительных мер. Базовый прогноз исходит из того, что смягчение ограничений начнется уже в июне».