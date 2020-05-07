Москва, , 10:28 — REGNUM Никакого восстановления российской экономики в ближайшее время можно не ждать, считает экономист, председатель Наблюдательного совета некоммерческой организации Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Об этом он заявил 7 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз, изложенный в докладе Банка России, согласно которому восстановление экономической активности в РФ начнётся после того, как в июне начнётся смягчение ограничений, введённых в связи с распространением коронавируса.

«Как бы ни произошло, никакого восстановления не будет, — сказал Крупнов. — Все восстановительные модели показали свою полную ничтожность после кризиса 2008−2009 годов, когда все обсуждали восстановительный рост. Но после того как тело российской экономики упало с 10 этажа, никакого восстановления не будет. Нужно строить новую экономику, и это ключевой момент, который предполагает совершенно другую систему действий. Ну, а то, что Банк России рассуждает в этих восстановительных дискурсах, означает, что новой модели нет и что сам Банк России не хочет ни за что отвечать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Банк России выпустил доклад, в котором указал на то, что «после глубокого падения ВВП во II квартале Банк России ожидает восстановления экономической активности по мере ослабления ограничительных мер. Базовый прогноз исходит из того, что смягчение ограничений начнется уже в июне».