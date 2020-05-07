Калуга, , 14:36 — REGNUM В Калужской области реализуются местные меры поддержки медработников, семей с детьми, малого и среднего бизнеса, пострадавших из-за эпидемии коронавируса. Об этом 7 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

В области начались выплаты региональных ежемесячных доплат медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом: 30 тыс. рублей — врачам, 20 тыс. рублей — среднему и 10 тыс. рублей — младшему медперсоналу. Изменена методика расчётов доходов семьи для повышения доступности социальной поддержки. За выплатой ежемесячных выплат по пять тысяч рублей на детей до трёх лет семьям, имеющим право на материнский капитал, уже обратились 15 тыс. 807 человек, выплаты назначены 12 тыс. 500 заявителям, перечислено 62,5 млн рублей. С 1 июня начнутся выплаты на детей от трёх до семи лет. По предварительным прогнозам, за выплатами обратятся порядка 11 тысяч жителей области. На эти цели предусмотрено более 715 млн рублей.

Шесть организаций воспользовались целевыми займами Государственного фонда поддержки предпринимательства Калужской области на выплату зарплаты и оплату услуг ЖКХ на сумму 1,7 млн рублей. Такую поддержку в регионе могут получить восемь тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Фонд докапитализирован на 30 млн рублей. Отсрочкой и реструктуризацией микрозаймов на сумму свыше 110 млн рублей воспользовались 27 фирм. Одновременно возвратом самозанятым гражданам суммы налога на профессиональный доход, уплаченного в первом квартале, смогут воспользоваться более 2900 человек.

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