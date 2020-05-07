Новосибирск, , 10:14 — REGNUM В Новосибирской области на дополнительную выплату семьям с детьми до трёх лет направлено уже более 200 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда РФ (ПФР).

Напомним, что, в соответствии с Указом президента России, семьям, имеющим или имевшим право на материнский капитал, с апреля по июнь установлена ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет.

«В настоящее время поступило около 46 тысяч заявлений. По 36 тысячам из них принято положительное решение и произведены выплаты. На эти цели уже направлено свыше 201,475 миллиона рублей», — уточнили в новосибирском отделении, отметив, что разница между поступившими заявлениями и одобренными сложилась из-за того, что «гражданами заявления подавались неоднократно либо обращались те, кто не имеет права на данную выплату».