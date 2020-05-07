Москва, , 10:11 — REGNUM После ралли на рынок нефти пришла фиксация прибыли, что выглядит вполне логично, учитывая нестабильную обстановку в сырьевом сегменте и в мире с целом, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Отскочив от уровня $32 за баррель, нефть марки Brent вернулась под важную отметку $30 и остается под умеренным давлением на торгах 7 мая.

Трейдеры слабо отреагировали на отчет минэнерго США, который оказался гораздо лучше прогнозов. По данным ведомства, на прошлой неделе запасы сырой нефти выросли всего на 4,6 млн баррелей против прогноза роста на 7,6 млн.

Запасы бензина и вовсе сократились на 3,16 млн, а добыча упала еще на 200 тыс. баррелей в день, опустившись под отметку 12 млн баррелей.

Участники рынка проигнорировали статистику и предпочли сокращение рисков ввиду по-прежнему медвежьей общей картины рынка.

Впрочем, 7 мая падение цен замедлилось во многом благодаря неожиданно сильным данным из Китая, где экспорт вырос на 3,5% против прогноза сокращения на 15,1%, превысив даже самые оптимистичные ожидания.

Такие цифры дают инвесторам надежду на то, что восстановление экономики Поднебесной, возможно, будет протекать энергичнее, чем предполагалось ранее.

В целом Brent остается уязвимой из-за беспокойства по поводу пандемии, а также ее влияния на спрос и самочувствие мировой экономики в целом. Также в сырьевом сегменте есть сомнения в том, что все участники новой сделки ОПЕК+ будут добросовестно выполнять ее условия.

Учитывая медвежью фундаментальную картину, всплески покупок, скорее всего, продолжат сменяться фиксацией прибыли в кратко‑ и среднесрочной перспективе», — полагает эксперт.

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