Саранск, , 10:11 — REGNUM В Мордовии принят План антикризисных мероприятий для стабилизации работы компаний в условиях борьбы с распространением коронавируса. Утвержден региональный перечень системообразующих компаний, в которые включены 130 предприятий, сообщает оперативный штаб республики по итогам совещания главы Мордовии Владимира Волкова с представителями республиканских организаций.

Вошедшие в перечень компании могут воспользоваться мерами государственной поддержки в приоритетном порядке.

Отмечается, что в апреле ожидаемо снизился ряд производственных показателей. Перед руководством предприятий поставлена задача — не уменьшать объемов производства по всем направлениям, как минимум — сохранить уровень прошлого года.

В то же время ряд организаций вышли на объемы производства, превышающие апрель прошлого года — это «Рузхиммаш», «ВКМ-Сталь», «Оптикэнерго», «Лидер-Компаунд», «Сарансккабель», «Цветлит», приборостроительный и механический заводы.

При этом в республике существует риск закрытия предприятий в случае возникновения вспышек заражения коронавирусом. Сейчас приостановлена работа Рузаевской швейной фабрики и двух строительных организаций, поскольку работники не были обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфекции.

Работодателям поручено усилить меры по санитарной обработке помещений предприятий. Рекомендуется по максимуму перевести сотрудников на удаленный режим работы, который сохранится минимум до 15 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мордовии предприятие «Биохимик» разработало и воссоздало технологию производства препарата «Фавипиравир», который блокирует размножение вируса в клетке человека, тем самым препятствуя распространению инфекции в организме. Планируется, что компания уже в июне-июле сможет обеспечить учреждения и аптеки страны новым препаратом, который будет выпускаться под названием «арепливир».

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