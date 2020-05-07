Москва, , 10:09 — REGNUM Курс российской валюты откликается в основном на текущую динамику нефтяных цен. Они же в свою очередь локально зависят сейчас от противодействующих факторов, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман.

«Плюс для нефти — постепенный выход из карантина во многих странах и снижение добычи в соответствии со сделкой стран ОПЕК++.

Но есть давление на цены из-за остающегося сильного превышения предложения и рисков, связанных с новым торговым и политическим противостоянием Вашингтона и Пекина.

Колебания рубля следуют за данными обстоятельствами, но сглажены за счёт участия ЦБ РФ и Минфина в покупке и продаже валюты.

В течение дня 7 мая не ожидается важных событий, существенно воздействующих на курс. Финансовые рынки находятся в ожидании выхода отчёта по занятости в США 8 мая.

Данный отчет обычно значимо воздействует на доллар и иные активы. Наиболее вероятный диапазон колебаний курса рубля на 7 мая — 74,10 — 75 руб./доллар», — считает эксперт.

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