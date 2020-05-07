Якутск, , 09:46 — REGNUM Правительство Якутии первым отреагировало на обращение завода «Амурсталь» — единственного на Дальнем Востоке электроплавильного металлургического производства — к полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу по поводу работы предприятий непрерывного цикла в условиях пандемии коронавируса и противоэпидемических ограничений. Инициатива дирекции завода направлена на сохранение отрасли, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в дирекции завода «Амурсталь».

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Министерство промышленности и геологии Якутии сообщило, что, в соответствии с указом главы республики Айсена Николаева, деятельность организаций в сфере заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных и цветных металлов не приостановлена.

Ранее Минпромторг РФ направил главам субъектов РФ рекомендацию ограничить, а не запрещать работу предприятий, обеспечивающих сырьем непрерывные производства.

«Потребность завода «Амурсталь» во вторчермете составляет, в среднем, 80 тыс. тонн в месяц. Мы отмечаем некоторые проблемы в поставках, пока действуют противоэпидемические ограничительные меры, введённые президентом РФ. При этом решение относительно деятельности предприятий и организаций, обеспечивающих непрерывность цикла, оставлено за главами регионов», — отметил генеральный директор завода «Амурсталь» Григорий Фрейдин.

В течение апреля 2020 года завод выплавил 57,8 тыс. тонн жидкой стали — + 67% к производительности марта. На внутренний рынок отгружено около 30 тыс. тонн сортового проката, на экспорт — 26,5 тыс. тонн сортовой заготовки.

Как сообщало ИА REGNUM, ради сохранения важнейших для экономики производств, власти России разрешили не останавливать работу так называемых непрерывных производств при условии соблюдения всех рекомендаций Роспотребнадзора. К таким предприятиям относятся порты, заводы, ряд других.