Новосибирск, , 09:24 — REGNUM В рамках национального проекта «Здравоохранение» в Новосибирской области в 2020 году предусмотрены лимиты бюджетных обязательств в размере 6 млрд 379 млн рублей. Такие цифры были названы на совещании в правительстве региона под руководством первого заместителя губернатора Юрия Петухова.

По словам заместителя министра здравоохранения региона Александра Колупаева, в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» планируется приобрести 167 единиц оборудования для трех медицинских учреждений, а также оснастить оборудованием центры амбулаторной онкологической помощи в Карасукской, Татарской и Искитимской центральных районных больницах.

В рамках реализации областного проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» планируется приобрести 442 единицы медицинских изделий.

Продолжится реализация и таких проектов, как «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Развитие детского здравоохранения», «Создание единого цифрового контура».

В 2020 году ожидается выполнение не менее 150 вылетов вертолёта санитарной авиации, запланирован капитальный и текущий ремонты, а также переоснащение поликлинических отделений, врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов региона.

Планируется приобрести 12 единиц санитарного транспорта для нужд центральных районных больниц.

В 2020 году ожидается строительство 41 нового ФАПа.

Всего с 2019 по 2024 годы на реализацию региональных проектов нацпроекта «Здравоохранение» планируется направить 33,7 млрд рублей, из них почти 26 млрд — средства консолидированного бюджета области, 7,9 млрд рублей — средства федерального бюджета.