Якутск, , 09:24 — REGNUM Очевидно, что эпидемия будет иметь масштабные последствия для экономики мира и России в целом — спад мирового производства достигнет 15−20% за год, спрогнозировал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM независимый эксперт-аналитик по вопросам экономики, кандидат экономических наук Юрий Данилов.

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По мнению эксперта, нынешний мировой экономический кризис подобен Великой депрессии 1929−1939 гг.

«Если учесть, что нынешний мировой экономический кризис начался в 2008 году и продолжался до начала 2020 года года, усугубившись пандемией коронавируса, то сделанное мной в конце 2009 года предположение о цикличности крупных мировых кризисов с периодичностью 75−80 лет подтвердилось на практике.

Нынешняя экономическая депрессия нанесёт колоссальный ущерб ведущим мировым экономикам, в том числе России. Спад мирового производства достигнет 15−20% за год. Ряд отраслей промышленности, в первую очередь нефтегазовая, окажется на грани краха. Резко вырастет число безработных, в России до 10% от трудоспособного населения. Это создаст новый очаг социальной напряжённости», — считает Юрий Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, удар, который наносит коронавирус по отдельным отраслям, предприятиям и регионам, отличается в зависимости от множества факторов. Некоторые предприятия уже находятся на грани или «за гранью» разорения, другие испытывают тяжёлые трудности, а кто-то почти безболезненно перешёл на «удалёнку» или даже увеличил свои доходы, вписавшись в борьбу с пандемией.