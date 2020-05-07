Париж, , 09:03 — REGNUM Авиаперевозчик Air France-KLM объявил о чистых убытках в 1,8 млрд евро в первом квартале 2020 года, передает BFM TV.

Известно, что убытки компании связаны с негативным влиянием эпидемии коронавируса на отрасль в целом.

Франко-нидерландский авиаперевозчик, который должен получить помощь от французского государства в размере 7 млрд евро, чтобы держаться на плаву, сообщает о падении пропускной способности уже на 10,5% в первом квартале (-35% в марте), и прогнозирует обвал на 95% во втором квартале и 80% — в третьем.

Как сообщало ИА REGNUM, министр экономики Франции Бруно Ле Мэр пообещал «конкретную поддержку продавцам книг», чья активность снизилась на 90% с начала введения режима изоляции.

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