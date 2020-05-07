Москва, , 09:01 — REGNUM Задолженность работодателей по заработной плате с 1 марта по 1 апреля увеличилась в 31 регионе России, об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Единой межведомственной информационной системы (ЕМИСС).

Более всего долги по зарплате выросли в Хабаровском крае — работодатели в марте не выплатили сотрудникам 14,6 млн рублей, увеличив общую сумму на 382%, до 18,4 млн рублей.

В Челябинской области задолженность увеличилась на 14,5 млн рублей (на 405%, до 18 млн рублей). Далее идет Кемеровская область — рост задолженности составил 12,2 млн (на 4%, до 342,5 млн рублей).

Всего по состоянию на 1 апреля работодатели не выплатили своим сотрудникам 2,2 млрд рублей, по отношению к 1 марта эта сумма уменьшилась на 2%. По отношению к 1 апреля 2019 года задолженность сократилась на 26%.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно исследованию агентства «Ромир» и компании Boston Consulting Group, экономические последствия пандемии коронавируса негативно отразятся на потребительской активности граждан РФ.

Потеря работы, снижение зарплат, а также пессимистические настроения по поводу перспектив на ближайшее будущее вынуждают жителей страны переходить на режим жёсткой экономии.

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