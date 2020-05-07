Анкара, , 08:52 — REGNUM С июня 2020 года турецкая авиакомпания Turkish Airlines планирует возобновить перелёты по международным рейсам в 19 стран. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей авиакомпании.

По их словам, планируется возобновить авиасообщение с Южной Кореей, Канадой, Китаем, Японией, Сингапуром, Данией, Швецией, Германией, Норвегией, Австралией, Нидерландами, Бельгией, Грузией, Ливаном и другими странами.

Напомним, что в марте текущего года власти Турции прекратили авиасообщение со всеми странами на фоне распространения коронавирусной инфекции. А Turkish Airlines приостановила полёты по внутренним и международным маршрутам до 28 мая.

По данным органов здравоохранения Турции, в стране выявили 129 491 случай заражения коронавирусом.