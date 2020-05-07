Стокгольм, , 09:15 — REGNUM В последнее время в Швеции поступают сообщения о том, что работодатели не оплатили своему персоналу пособия по болезни в апреле, когда многие работники были вынуждены взять отпуск в связи с пандемией коронавируса. Такое положение сохраняется и в мае, в результате чего правительство Швеции приняло решение о взятии на себя этих обязательств на сумму более чем $900 миллионов. Об этом 6 мая сообщило шведское новостное агентство Sveriges Radio.

В Швеции ответственность за оплату больничных отпусков, как правило, ложится на работодателя в течение первых 2−4 дней. Однако в апреле и мае 2020 государство взяло на себя ответственность по поддержке тех компаний, муниципалитетов и регионов страны, которые серьезное пострадали, когда многие сотрудники заразились коронавирусом.

Сообщается, что эти выплаты являются частью более крупного антикризисного пакета на сумму более $10 миллиардов. Данные антикризисные меры по оплате больничных отпусков были продлены еще на два месяца и обойдутся бюджету в $900 миллионов.