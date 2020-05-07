Пекин, , 08:52 — REGNUM Народный банк Китая понизил курс юаня на 241 базисный пункт, до 7,0931 за доллар. Ниже этого значения курс китайской валюты не опускался с 7 апреля, следует из данных регулятора.

Курс юаня снизился второй день подряд. Финансовое издание «Сина цайцзин» в публикации 7 мая объясняет текущую волатильность юаня последствиями вспышки коронавируса внутри страны, пандемией и снижением ключевых макроэкономических показателей.

Отмечено, что экономическая ситуация внутри КНР улучшилась, однако нестабильность обстановки за рубежом негативно сказывается на внешней торговле. Издание полагает, что в мае курс юаня вряд ли поднимется выше 7,05−7,20 за доллар.

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