Москва, 7 мая 2020, 08:42 — REGNUM Арбитраж Москвы 26 мая 2020 года начнёт рассматривать иск ООО «ТААС-Юрях Нефтегазодобыча», аффилированному с «Роснефтью». Ответчиком в споре на более чем 593 млн рублей выступает крупная страховая компания России — ПАО Страховое «РЕСО-Гарантия», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Исковое заявление поступило 27 апреля 2020 года, а через день оно было принято к производству. Третьими лицами в споре выступают ООО «Стройинвест» и АО «Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности «Гипровостокнефть» из Самары. Сумма претензий к страховой компании — 593 924 312,82 рубля. Подробности дела пока неизвестны.
Также 6 мая 2020 года нефтедобывающая компания подала иск на 818 019 837 рублей к компании «Стройинвест», а «РЕСО-Гарантия» и самарский институт в деле выступают третьими лицами. Дело пока не принято.
Помимо этого, в конце марта 2020 года арбитраж отказал страховой компании в признании недействительным договора комбинированного страхования строительно-монтажных рисков №SYS 1 138 892 916
ООО «ТААС-Юрях Нефтегазодобыча» учреждено для добычи сырой нефти в ноябре 2000 года в Якутии. Уставный капитал — 3 млн рублей, директор с марта 2020 года — Андрей Лазеев. Владельцы — «дочка» «Роснефти» ООО «РН-Разведка и добыча» (доля — 50,1%), компания «Бипи Рашан Инвестментс Лимитед» (Великобритания) и фирма из Сингапура — «Таас Индия ПТЕ. ЛТД».