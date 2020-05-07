Москва, , 08:42 — REGNUM Арбитраж Москвы 26 мая 2020 года начнёт рассматривать иск ООО «ТААС-Юрях Нефтегазодобыча», аффилированному с «Роснефтью». Ответчиком в споре на более чем 593 млн рублей выступает крупная страховая компания России — ПАО Страховое «РЕСО-Гарантия», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило 27 апреля 2020 года, а через день оно было принято к производству. Третьими лицами в споре выступают ООО «Стройинвест» и АО «Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности «Гипровостокнефть» из Самары. Сумма претензий к страховой компании — 593 924 312,82 рубля. Подробности дела пока неизвестны.

Также 6 мая 2020 года нефтедобывающая компания подала иск на 818 019 837 рублей к компании «Стройинвест», а «РЕСО-Гарантия» и самарский институт в деле выступают третьими лицами. Дело пока не принято.