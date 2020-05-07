Париж, , 08:36 — REGNUM Министр экономики Франции Бруно Ле Мэр пообещал «конкретную поддержку продавцам книг», чья активность снизилась на 90% с начала введения режима изоляции, передает BFM TV.

«Я бы хотел, чтобы мы оказали полную и решительную поддержку продавцам книг, потому что речь идет о культурной жизни Франции», — заявил министр.

Профсоюз французских книготорговцев оценивает расходы книжных магазинов в размере от 20 до 26 миллионов евро, чья активность сократилась более чем на 90% во время режима изоляции в период с середины марта до середины мая.

«Есть три сектора, которые нуждаются в конкретной поддержке: туризм, автомобильная промышленность и авиационная промышленность», — отметил Бруно Ле Мэр.

«Туризм мы будем понимать в широком смысле, в туризме есть культура, а в культуре есть книготорговцы», — уточнил министр экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, министр экономики Франции заявил, что «страховые компании все еще должны сделать шаг к большей солидарности», чтобы помочь компаниям, пострадавшим от кризиса COVID-19.

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