Амстердам, , 08:33 — REGNUM В Нидерландах отдаётся явное предпочтение солнечной энергии над ветряной энергией. Об этом свидетельствуют предварительные планы 24 из 30 энергетических регионов страны. В рамках национальной стратегии по уменьшению выброса углекислых газов Нидерланды разделены на 30 энергетических регионов, внутри которых местные власти, предприятия и общественные организации совместно вырабатывают меры по осуществлению энергетического поворота.

В случае реализации региональных энергетических планов соотношение между ветряной и солнечной энергией сменится с 60/40 на 20/80.

Специалисты выражают обеспокоенность по поводу энергетического поворота, поскольку он требует перестройки существующей инфраструктуры. Кроме того, пока неясно, будет ли солнечная энергия вырабатываться с помощью солнечных батарей на крышах домов или в солнечных парках.