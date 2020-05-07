Сеул, , 08:33 — REGNUM Пандемия коронавируса привела к снижению продаж автомобилей в Южной Корее в апреле 2020 года на 48% по сравнению с апрельскими продажами 2019 года. Об этом сообщает Yonhap.

По данным журналистов, пять автопроизводителей Южной Кореи — Hyundai Motor, Kia Motors, GM Korea, Renault Samsung Motors и SsangYong Motor — продали в апреле 341 944 автомобиля.

Снижение продаж в основном произошло из-за приостановки работы основных зарубежных заводов Hyundai и Kia, а также из-за сокращения производства на заводах трех других автопроизводителей, поскольку из-за коронавируса упал спрос на автомобили во всем мире.

Напомним, продажи Hyundai в апреле упали на 57%, до 159 079 автомобилей. Реализация автомобилей Kia сократилась на 41%, до 134 216 единиц.

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