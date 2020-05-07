Амстердам, , 08:17 — REGNUM В ходе парламентских дебатов 6 мая об оказании государственной поддержки национальной авиакомпании KLM министр финансов Нидерландов Вопке Хукстра заявил о необходимости жертв со стороны компании. В частности, по словам министра, ей придётся обратить внимание на зарплаты.

Государство готово выделить от 2 до 4 миллиардов евро на поддержку KLM, дабы избежать её банкротства. Эти средства будут выделены в виде займа, а в дальнейшем, возможно, и в виде акций.

Однако министр инфраструктуры Кора ван Нивенхейзен в ходе парламентских дебатов указала, что поддержка KLM зависит от того, сможет ли компания предложить убедительный стратегический план развития в будущем.

Ожидается, что переговоры о плане спасения KLM займут ещё несколько недель. Предметом обсуждения, в частности, будут выплачиваемые компанией дивиденды и бонусы.