Москва, , 08:13 — REGNUM По итогам дня 6 мая нефть марки Brent подешевела на 5,48%, до $29,83 за баррель. Падение цен воспринимаю как коррекционное движение после резкого роста на 13,4% днем ранее, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Согласно последним данным минэнерго США, запасы нефти в США за минувшую неделю увеличились на 4,6 млн баррелей (прогноз был +7,1 млн баррелей). Запасы дистиллятов увеличились на 9,5 млн баррелей (ожидался рост на 2,9 млн баррелей).

Добыча нефти снизилась на 200 тыс., до 11,9 млн баррелей в сутки. Рост запасов был значительно меньше прогноза, что положительно для нефтяного рынка.

Сильное давление на нефтяной рынок исходило от заявления Трампа. Американский президент пригрозил расторгнуть торговое соглашение первой фазы, если Китай не выполнит свое обязательство по покупке американских товаров и услуг. Спрос на нефть и так низкий, плюс добавилась напряженность в отношениях между США и Китаем.

Покупателям сейчас важно удержать уровень $30 до 18 мая. Как только экспирация июньского контракта пройдет, покупатели станут активнее покупать фьючерсы на нефть.

Сегодня, 7 мая, Brent торгуется в небольшом плюсе. Баррель Brent стоит $29,83. На текучем уровне цена может простоять до 8 мая. Сопротивление находится в зоне $35,50−36,00 за баррель.

Неплохо, если покупатели соберутся с силами и достигнут его к концу недели. В этом случае многие технические аналитики начнут говорить о предпосылках к развороту медвежьего тренда.

Читайте также: Нефть торгуется в ограниченном диапазоне